Centro Nocturno y Restaurantes se Deslindan de Ataque Armado a Mujer de Hermosillo

Tras registrarse un ataque armado en la vía pública, cercana a un centro nocturno y restaurantes, los establecimientos emitieron su postura a través de redes sociales deslindándose de los hechos violentos registrados el 7 de febrero donde una mujer quedó lesionada de bala.

¿Qué ocurrió la noche del 7 de febrero en Hermosillo?

La noche del sábado ocurrió un ataque armado en una zona donde se encuentran centros nocturnos y una mujer de 46 años de edad resultó lesionada.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche sobre el bulevar Rodríguez entre las calles Guerrero y Tamaulipas, en el centro de la ciudad de Hermosillo. Según el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado se intervinieron dos inmuebles donde se registró esta agresión.

A la mujer lesionada se le realizó una valoración médica inicial y fue trasladada a un hospital donde se reportó fuera de peligro. Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y de Servicios Periciales, donde se realizó el resguardo de la escena, se recabaron las pruebas y se iniciaron las diligencias correspondientes.

De momento, se informó que se mantiene abierta la carpeta de investigación a fin de identificar al probable responsable y esclarecer los hechos.

El pasado 28 de enero del 2024 también ocurrió un ataque armado en ese mismo sitio, que dejó como saldo tres personas sin vida y dos lesionados.

