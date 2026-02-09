Localizan Sin Vida a José Antonio Jiménez, Minero Sonorense Desaparecido en Concordia, Sinaloa

Autoridades confirmaron el hallazgo e identificación de dos cuerpos más que corresponden al grupo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.

Uno de los cuerpos corresponde a José Antonio Jiménez Nevárez, quién radicaba en Hermosillo, Sonora.

El pasado martes 3 de febrero, La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, confirmó que recibieron dos denuncias formales de sonorenses desaparecidos en una mina en Concordia, Sinaloa que fueron privados de su libertad, aunque a través de redes sociales se reportaron a más.

Señalaron que ambas denuncias formales fueron canalizadas a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, donde fueron integradas a la carpeta de investigación que se mantiene abierta.

¿Qué se sabe de la localización de mineros desaparecidos?

De los 10 mineros que se encontraban desaparecidos, autoridades han logrado encontrar e identificar a 5 hombres.

Se trata de José Ángel Hernández Vélez, de 37 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos de Zacatecas, así como de José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años y originario de Guerrero.

A estas primeras 3 personas se les unen Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua y José Antonio Jiménez Nevárez de Sonora.

