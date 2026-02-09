Localizan Sin Vida a José Antonio Jiménez, Minero Sonorense Desaparecido en Concordia, Sinaloa
Un minero sonorense identificado como José Antonio Jiménez Nevárez, fue localizado sin vida tras ser desaparecido en Concordia, Sinaloa.
Autoridades confirmaron el hallazgo e identificación de dos cuerpos más que corresponden al grupo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.
Uno de los cuerpos corresponde a José Antonio Jiménez Nevárez, quién radicaba en Hermosillo, Sonora.
El pasado martes 3 de febrero, La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, confirmó que recibieron dos denuncias formales de sonorenses desaparecidos en una mina en Concordia, Sinaloa que fueron privados de su libertad, aunque a través de redes sociales se reportaron a más.
Señalaron que ambas denuncias formales fueron canalizadas a la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, donde fueron integradas a la carpeta de investigación que se mantiene abierta.
¿Qué se sabe de la localización de mineros desaparecidos?
De los 10 mineros que se encontraban desaparecidos, autoridades han logrado encontrar e identificar a 5 hombres.
Se trata de José Ángel Hernández Vélez, de 37 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos de Zacatecas, así como de José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años y originario de Guerrero.
A estas primeras 3 personas se les unen Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua y José Antonio Jiménez Nevárez de Sonora.
