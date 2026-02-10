Sujeto es Asesinado a Balazos Dentro de un Vehículo en San Luis Río Colorado, Sonora

La violencia volvió a hacerse presente la noche del lunes en San Luis Río Colorado, donde un ataque armado cobró la vida de un hombre que se encontraba dentro de un vehículo.

Los hechos se registraron sobre la avenida Revolución, entre las calles 20 y 21, cuando sujetos armados dispararon contra un sedán de color blanco en el que viajaba la víctima. Tras la agresión, el hombre resultó con heridas de gravedad por proyectil de arma de fuego.

El sujeto perdió la vida en el hospital

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios y trasladaron de inmediato al lesionado al Hospital General Bienestar. Pese a los esfuerzos del personal médico, el afectado perdió la vida minutos después de su ingreso debido a la severidad de las lesiones.

La persona fallecida no ha sido identificada de manera oficial hasta el momento, y tampoco se ha informado sobre la detención de presuntos responsables relacionados con este ataque.

Elementos de las corporaciones de seguridad resguardaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen. Posteriormente, la funeraria de turno se encargó del levantamiento del cuerpo para los trámites legales.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR