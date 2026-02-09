Neutralizan a Joven Responsable de Disparar Hacia Mujer y Centros Nocturnos en Hermosillo

Alejandro "N" de 25 años perdió la vida luego de un enfrentamiento armado contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes indagaban su presunta relación con el tiroteo hacia un par de clubes nocturnos que dejó a una mujer lesionada durante el sábado pasado, en el centro de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, alrededor de las 4:00 de la tarde de este lunes, agentes ministeriales localizaron al sujeto en la calle Del Jornal, esquina con Emancipación, de la colonia Real del Cardo, al norte de la capital sonorense.

Al ser sorprendido por las autoridades, Alejandro "N" ingresó a una vivienda sin el consentimiento de los propietarios y comenzó a disparar contra los elementos ministeriales, quienes repelieron la agresión y neutralizaron al objetivo, quien perdió la vida en el lugar.

La Fiscalía indicó que el agresor utilizó un arma calibre .45 para agredir a los agentes, por lo que al coincidir con los casquillos percutidos encontrados por fuera de los clubes nocturnos durante la noche del sábado 7 de febrero, periciales de balística forense se encargarán del análisis comparativo.

Joven neutralizado tenía órdenes de aprehensión por tentativa de homicidio

El órgano procurador de justicia añadió que el sujeto tenía en proceso dos órdenes de aprehensión en su contra por tentativa de homicidio, además de contar con antecedentes por narcomenudeo.

Por otro lado, se confirmó que ningún elemento ministerial resultó lesionado en el enfrentamiento.

