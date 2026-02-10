Módulo para Aplicación de Vacunas Contra el Sarampión en Hermosillo; ¿En que Colonias Estarán?

En apoyo a la campaña contra el sarampión, el Congreso del Estado instalará en los próximos meses un módulo móvil para la aplicación de vacunas en diferentes puntos de Hermosillo.

Amairany Peña Escalante, diputada presidenta de la Comisión de Salud, detalló que se trata de jornadas de vacunación gratuitas disponibles a la población en general.

Refirió que este 10 de febrero estuvo en las instalaciones del Congreso local y, con el propósito de hacerlo llegar a más personas, el módulo recorrerá colonias de la capital del estado.

“Es hoy, pero podemos traerla la próxima semana, también los estamos haciendo en territorio, ayer estuvimos en la colonia 4 Olivos, la siguiente semana estaremos en la Palo Verde y después en la colonia El Mariachi, y si no nos encuentran en la campaña que asistan a cualquier Centro de Salud”

Destacaron la importancia de recibir la dosis para prevenir alguna enfermedad

En caso de tener dudas sobre el esquema de vacunación completo o simplemente para tener certeza de su aplicación, la legisladora destacó la importancia de recibir la dosis.

“Es muy importante prevenir por el brote justo que se ha suscitado en el tema del sarampión, no es cosa menor, la enfermedad es una enfermedad que es altamente contagiosa, por eso el tema de la prevención y aplicarse la vacuna”.

En las mismas jornadas apuntó que también están disponibles las vacunas de la influenza y neumococo para personas mayores de 60 años.

Reportero: Ángel Lozano N+

Historias recomendadas:

JGMR