Tres Personas Fueron Asesinadas a Balazos Dentro de un Taller de Ciudad Obregón, Sonora

Luego de haber sido víctimas de una agresión armada, cuando se encontraban en el interior de un inmueble utilizado como taller, ubicado en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, tres personas perdieron la vida.

La agresión se registró alrededor de las 09:00 de la noche del miércoles, en dicho taller de bicicletas, situado en las calles Puerto de Acapulco y Puerto de Mazatlán, hasta donde llegaron sujetos armados.

Presuntos agresores dispararon de manera directa a las víctimas

Según el testimonio de personas, los agresores abrieron fuego de manera directa contra las víctimas, quienes eran una mujer y dos hombres, cuyas identidades no han sido confirmadas por la autoridad investigadora.

Al sitio acudieron elementos del Mando Coordinado como primeros respondientes, encontrando a los afectados tendidos en el piso, por lo que pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que ya no contaban con signos vitales.

También acudió personal del Servicio Médico Forense para el levantamiento de los cuerpos y realizar la necropsia de ley, mientras que Servicios Periciales realizó el procesamiento de la zona, en busca de indicios para las indagatorias.

Durante el miércoles se registraron cinco víctimas de homicidio en Ciudad Obregón.

Reportero: Roberto Bahena N+

