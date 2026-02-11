Decomisan Mil 320 Vapeadores en Empresa de Mensajería en Aeropuerto de Hermosillo

Mil 320 vapeadores fueron decomisados por elementos de la Guardia Nacional en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, tras detectarse irregularidades en envíos realizados a través de una empresa de mensajería.

El aseguramiento se llevó a cabo durante labores de inspección, donde los agentes, con apoyo de un binomio canino, identificaron seis cajas que contenían los dispositivos electrónicos.

Los vapeadores fueron enviados desde Monterrey y tenían destino final Ciudad Obregón

Según la información oficial, la mercancía había sido enviada desde Monterrey, Nuevo León, y tenía como destino final Ciudad Obregón, Sonora.

Los vapeadores quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La Guardia Nacional informó que continuarán con operativos de vigilancia en aeropuertos de Sonora y del país para impedir el traslado y comercialización de productos prohibidos, como los cigarros electrónicos, cuya venta, distribución y transporte están restringidos en México desde el 16 de enero de 2026, conforme al decreto publicado en el Boletín Oficial.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR