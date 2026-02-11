Decomisan Mil 320 Vapeadores en Empresa de Mensajería en Aeropuerto de Hermosillo
N+
Un cargamento de mil 320 vapeadores fueron decomisados de una empresa de mensajería en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García de Hermosillo, Sonora.
COMPARTE:
Mil 320 vapeadores fueron decomisados por elementos de la Guardia Nacional en la zona de carga del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, tras detectarse irregularidades en envíos realizados a través de una empresa de mensajería.
El aseguramiento se llevó a cabo durante labores de inspección, donde los agentes, con apoyo de un binomio canino, identificaron seis cajas que contenían los dispositivos electrónicos.
Los vapeadores fueron enviados desde Monterrey y tenían destino final Ciudad Obregón
Según la información oficial, la mercancía había sido enviada desde Monterrey, Nuevo León, y tenía como destino final Ciudad Obregón, Sonora.
Los vapeadores quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.
La Guardia Nacional informó que continuarán con operativos de vigilancia en aeropuertos de Sonora y del país para impedir el traslado y comercialización de productos prohibidos, como los cigarros electrónicos, cuya venta, distribución y transporte están restringidos en México desde el 16 de enero de 2026, conforme al decreto publicado en el Boletín Oficial.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Joven Detenido por Presuntamente Perseguir y Amenazar a Expareja en Ciudad Obregón, Sonora
- Adolfo Salazar, Secretario de Gobierno de Sonora, se Accidenta en Carretera Hermosillo-Guaymas
- Tres Hombres Sentenciados a 10 Años de Prisión por Ocultar Migrantes en Sonoyta, Sonora
JGMR