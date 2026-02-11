Convocan a Marcha en Hermosillo, Sonora, por Mineros Desaparecidos en Concordia, Sinaloa
El Distrito Sonora de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México con sede en Hermosillo, convocó a una marcha por la desaparición y asesinato de mineros en Sinaloa.
El Distrito Sonora de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México convocó a una manifestación por la desaparición y asesinato de compañeros mineros en Sinaloa.
La manifestación, "Los Mineros Estamos de Luto" se realizará a las 11:00 de la mañana del próximo sábado 14 de febrero, partiendo de las oficinas de la Asociación de Mineros, en las calles Guadalupe Victoria y Tabasco, de la colonia San Benito, hasta la Catedral de Hermosillo, en la plaza Zaragoza, en el centro de la capital sonorense.
Noticia relacionada: Marcha de Mineros: ¿Cuándo y Dónde Habrá Protestas por Trabajadores Asesinados en Sinaloa?
La asociación solicitó a simpatizantes acudir con camisa blanca y con casco de seguridad, de ser posible.
Localizan e identifican cuerpo de minero sonorense desaparecido en Concordia, Sinaloa
El pasado lunes 9 de febrero autoridades confirmaron el hallazgo e identificación de dos cuerpos más que corresponden al grupo de mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa.
Uno de los cuerpos localizados correspondió a José Antonio Jiménez Nevárez, minero que era originario de Sonora y radicaba en Hermosillo antes de acudir a trabajar al estado vecino.
Reportero: Gustavo Moreno N+
