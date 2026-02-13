4 Muertos y 25 Lesionados Deja Choque de Autobús en Caborca-Sonoyta



Un saldo de cuatro personas fallecidas, una mujer y tres hombres, y 25 lesionadas dejó un choque frontal entre un autobús de pasajeros y un tráiler ocurrido la mañana de este viernes en Caborca.

El accidente se registró alrededor de las 06:30 horas en la carretera federal número 2, tramo Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 17+500, frente al Cuartel Militar. La unidad involucrada es un autobús de la línea Tufesa, con número económico 90HC4C, que se desplazaba de norte a sur cuando se impactó de frente contra la pesada unidad.

De acuerdo con datos de Protección Civil Municipal, en el autobús viajaban 25 personas. Tras el fuerte impacto, cuatro ocupantes perdieron la vida en el lugar, mientras que el resto sufrió lesiones de distinta consideración, algunos de ellos reportados como graves.

Derivado del siniestro, la circulación en ese tramo carretero fue cerrada en su totalidad para permitir las labores de rescate, atención a heridos y el procesamiento del sitio por parte de las autoridades correspondientes.

Información en desarrollo...