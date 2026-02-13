Hombre Cae al Río Coatzacoalcos al Sur de Veracruz; Activan Protocolos de Búsqueda

Durante la noche del jueves 12 de febrero, una persona cayó al río Coatzacoalcos desde el Puente Coatzacoalcos Uno. El hecho ocurrió en el tramo de acceso al puente, donde automovilistas que circulaban por el lugar se percataron de la caída y dieron aviso a las autoridades para que acudieran.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Marina y personal de Protección Civil, quienes implementaron un operativo de búsqueda acuática con el apoyo de embarcaciones para tratar de localizar a la persona que cayó al agua en la zona sur de Veracruz. Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona que cayó al río, así como su ubicación.

El pasado miércoles 11 de febrero, una mujer presuntamente perdió la vida al interior de una clínica de rehabilitación, ubicada en la calle norte 36 de la ciudad de Orizaba, en la zona centro de la entidad veracruzana.

Derivado de los hechos, se registró una intensa movilización de grupos de auxilio y de cuerpos de seguridad, quienes llegaron para tomar conocimiento de la persona que perdió la vida al interior de la clínica de rehabilitación.

La mujer que perdió la vida fue identificada como Juana “N” de 64 años, quien presuntamente se encontraba ingiriendo alimentos cuando se ahogó, lo que habría provocado que perdiera el conocimiento.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes arribaron para brindarle los primeros auxilios a la mujer; sin embargo, solo pudieron confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada y la Fiscalía Regional del Distrito XV tomó conocimiento de los hechos para proceder a la recolección de indicios y se iniciaron las diligencias correspondientes.

