Policía en Presunto Estado de Ebriedad Atropella a Taxista en Coatzacoalcos; Piden Justicia

El pasado 10 de febrero un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública presuntamente, atropelló con la motocicleta de la dependencia a un taxista de nombre Víctor Manuel Cortines Olmedo de 49 años en el malecón de Coatzacoalcos.

De acuerdo con Víctor Omar Martínez Díaz, hijo del lesionado, indicó que el policía venía presuntamente en estado de ebriedad, y que al sitio no acudieron autoridades de tránsito y vialidad.

Un elemento de la Policía Estatal atropelló a mi papá, que estaba estacionado sobre el malecón recogiendo arena, y supongo que rebasa por la parte de la derecha donde mi papá estaba estacionado y estaba subiendo una cubeta a su camioneta y lo arrolla, lo atropella y le fractura, le rompe la pierna,

El hijo narró que cuando le dan aviso del accidente, él llegó de inmediato pero ya había personal de elementos estatales en el lugar de los hechos.

Hijo de víctima asegura que no hubo peritos de tránsito en el accidente en Coatzacoalcos

Víctor Omar comentó, que al momento de los hechos no hubo peritos de tránsito, por lo que no se llevó el protocolo correspondiente tras el atropellamiento en donde papá resultó lesionado.

Ellos quisieron encapsular esto a su manera, al que todo quedara así entre ellos y no, no hubo respuesta de que estaba haciendo

Hasta el momento nadie ha respondido por las lesiones que provocó el accidente, y los médicos le comentaron que la cirugía que necesita su padre podría ser aplazada para el mes de marzo.

Que mi papá arribó a como a las diez de la noche al comunitario, hasta el día de hoy no he tenido el apoyo por parte de las autoridades y la Secretaría no está, no se quiere hacer cargo, mi papá tiene fractura de tibia y peroné y lo que más me pesa es que es diabético.

Su hijo se encuentra preocupado, ya que en el hospital IMSS Bienestar le informaron que no cuentan con el equipo necesario para una operación, por lo que pide a las autoridades una solución.

