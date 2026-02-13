Ciclista es Atropellado por Camión en Carril de la Ecovía, en Monterrey; Queda Gravemente Herido

Un ciclista resultó herido después de ser atropellado por un camión cuando circulaba por la avenida Lincoln, al poniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El accidente se registró a la altura de la calle San José, frente a la colonia Cumbres San Agustín, hasta donde se trasladaron las unidades de emergencia.

De acuerdo con lo narrado por testigos y autoridades, el hombre circula en su bicicleta sobre los carriles de la Ecovía, en sentido contrario, y fue embestido por el conductor de un camión que pasaba por dichos carriles exclusivos. Aunque el chofer de la unidad frenó varios metros antes, no alcanzó a esquivarlo y lo impactó, proyectándolo a gran distancia contra el pavimento de la avenida Lincoln.

Trasladan a ciclista gravemente herido al Hospital Universitario

El ciclista quedó tendido sobre el pavimento a causa del impacto que también dejó daños en el parabrisas del camión involucrado. El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron a la zona para atender al hombre lesionado que se llevó un fuerte golpe en la cabeza.

Luego de valorarlo, los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al ciclista al Hospital Universitario, donde su estado de salud es reportado como grave. Hasta el momento, no han dado a conocer de manera oficial la identidad del hombre lesionado tras ser atropellado por el camión en Monterrey, ni la del conductor de la unidad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

