Joven Muere Atropellado por Motociclista en Carretera Monterrey-Saltillo en Santa Catarina, NL
El joven de 21 años fue atropellado por el conductor de una moto al cruzar la carretera Monterrey-Saltillo y perdió la vida minutos después de su traslado al hospital
La noche del miércoles 11 de febrero, un hombre murió luego de ser atropellado por un motociclista en la carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El accidente se presentó a la altura de la calle Quinta Avenida, frente a una plaza comercial.
De acuerdo con los primeros informes, el hombre cruzó los carriles de la carretera cuando fue embestido por el motociclista que circulaba por la zona, provocando que ambos resultaras lesionados debido al impacto. El hecho generó la movilización de cuerpos de emergencia y auxilio hasta el lugar del accidente.
Joven atropellado muere tras ser trasladado a hospital
Tras el reporte del accidente en la carretera Monterrey-Saltillo, elementos de Protección Civil de Santa Catarina arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios al hombre atropellado, así como al conductor de la motocicleta, quien también resultó con diversas lesiones.
La víctima mortal fue identificado por su madre como Daniel Sebastián García Guzmán de 21 años de edad, quien fue trasladado inconsciente al Hospital Universitario, donde minutos más tarde confirmaron su fallecimiento a causa del fuerte impacto.
Mientras tanto, el motociclista, identificado como Pablo de 32 años de edad, fue atendido por las unidades de emergencia en el lugar. No se reportó su traslado a un hospital para su atención médica. Las autoridades continúan investigando cómo ocurrieron los hechos en la carretera Monterrey-Saltillo para deslindar responsabilidades.
Con información de Raymundo Elizalde | N+
