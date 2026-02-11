Muere Hombre Atropellado por Tráiler en Carretera Apodaca-Juárez en Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un tráiler que circulaba sobre la carretera Apodaca-Juárez a la altura de la colonia Paseo de la Loma. Este hecho se registró durante la tarde de este miércoles 11 de febrero y movilizó a elementos de seguridad y rescatistas.

Noticia relacionada: Atropellan a Mujer al Cruzar Corriendo Av. Paseo de los Leones en Monterrey; Así fue el Momento

Hasta este punto llegaron elementos de la Policía de Apodaca quienes confirmaron la presencia de un hombre sin vida sobre esta importante carretera que conectalos municipios de Apodaca y Juárez, Nuevo León. De inmediato los elementos acordonaron los carriles en dirección al oriente para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Las primeras investigaciones indican que el hombre caminaba por la banqueta de esta carretera y al llegar a un paso elevado intentó cruzar esta vía, siendo impactado por al menos un tráiler. Al lugar llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar con las labores necesarias.

Sobre la carretera Apodaca-Juárez quedó asegurada la unidad que presuntamente atropelló al hombre. Hasta el momento se desconoce si el conductor quedó detenido, pero se espera que el sujeto brinde su declaración ante las autoridades correspondientes.

Video: Muere Hombre en Accidente Vial en Apodaca

Investigan muerte de hombre atropellado en carretera Apodaca-Juárez

Testigos señalaron que presuntamente el hombre fallecido habría cruzado esta carretera de manera repentina a pesar de que sobre este punto se encontraban circulando un tráiler, por lo que agentes de seguridad ya investigan como ocurrió este suceso y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes.

Debido al cierre en este paso elevado de la carretera Apodaca-Juárez, en dirección al oriente, se habilitó solo la lateral de esta vía, provocando largas filas de vehículos. En el sitio permanecen elementos de Movilidad de Apodaca para abanderar la zona y orientar a los automovilistas que desea llegar al municipio de Juárez, Nuevo León.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM