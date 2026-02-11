Mujer Queda Gravemente Herida tras Sufrir Presunto Ataque Directo en Santa Catarina, Nuevo León

Una mujer quedó gravemente herida luego de recibir un presunto ataque directo por parte de hombres armados. El hecho se registró durante la tarde de este miércoles 11 de febrero sobre la calle San Juan de los Lagos en la colonia San Gilberto en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Este suceso ocurrió cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a un domicilio donde una mujer se encontraba al exterior. Uno de los presuntos agresores habría bajado del vehículo ligero para atacar a la víctima con un arma de fuego en repetidas ocasiones y posteriormente huyó de este punto a toda velocidad.

Vecinos al percatarse de esta situación salieron de sus hogares y localizaron a la mujer tendida sobre la banqueta. A este lugar llegaron rescatistas de Protección Civil Jaguares, quienes confirmaron que la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza y una más en el cuello, por lo que pidieron de inmediato el apoyo de paramédicos y de autoridades de seguridad para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Identifican a mujer herida en balacera en Santa Catarina

Fueron elementos de la Cruz Roja Mexicana quienes trasladaron de inmediato a la víctima hasta el Hospital Universitario. Paramédicos señalaron que el estado de salud de la mujer, identificada como Juana, de 43 años edad, es de gravedad debido a el tipo de lesionas que recibió. En el lugar de los hechos hicieron presencia agentes de investigación para determinar como ocurrió este ataque.

Fueron elementos de seguridad que este hecho se trataría de un ataque directo contra la víctima, por lo que ya se encuentran en búsqueda de los presuntos agresores. En el lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad las cuales serán analizadas por agentes de investigación para tratar de identificar a los sujetos que atacaron con arma de fuego a la mujer.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM