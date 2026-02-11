Liberan a Panaderos y Revelan Causa de Muerte de Ladrón Golpeado en Escobedo, Nuevo León

Luego de ser detenidos el pasado 5 de febrero por presuntamente golpear y terminar con la vida de un supuesto asaltante en el municipio de Escobedo, Nuevo León, los trabajadores de una panadería fueron liberados debido a que las autoridades dieron a conocer la causa de muerte del presunto ladrón.

Noticia relacionada: Matan a Golpes a Presunto Asaltante de Panadería en Escobedo, Nuevo León

De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el presunto ladrón no murió a consecuencia de los golpes que sufrió sino por un infarto. Por ello determinaron liberar a los empleados identificados como José Alberto de 40 años, Víctor de 19 años y Reyes de 34 años de edad.

Video: Liberan a Panaderos Detenidos por Presunto Asesinato de Ladrón en Escobedo, Nuevo León

¿Cómo ocurrió la agresión contra el presunto asaltante?

Los hechos se reportaron el jueves 5 de febrero en la colonia Infonavit Monterreal, perteneciente al municipio de Escobedo, Nuevo León, después de que el sospechoso ingresó para asaltar la panadería. La cajera pidió ayuda de sus compañeros, quienes persiguieron y le dieron alcance al hombre.

Los panaderos lo detuvieron y golpearon al llegar al cruce de las calles Monte Carlo y Monte Ibéricos. Al llegar los paramédicos para brindarle los primeros auxilios, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que, elementos de la Policía de Escobedo se desplegaron en el área.

Más tarde arribaron agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar las investigaciones correspondientes. En la zona se montó un operativo con el que fueron ubicados y detenidos los trabajadores responsables de la agresión.

Historias recomendadas:

Con información de Carlos Campos | N+

SHH