Vecinos y Comensales Detienen a Presunto Ladrón en Monterrey, Nuevo León

Vecinos y comensales lograron la detención de un presunto ladrón la tarde de este martes en la colonia Unidad Modelo, luego de que fuera sorprendido intentando cometer robos en distintos negocios de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo ingresó a varios establecimientos comerciales con la aparente intención de sustraer objetos; sin embargo, fue detectado por trabajadores y clientes, quienes comenzaron a alertar a otros negocios sobre su presencia.

Noticia relacionada: Chocan Camiones de la Ruta 5 y 30 en la Colonia Independencia en Monterrey

La situación se tornó tensa cuando el presunto responsable intentó ingresar a un restaurante, donde comensales y empleados salieron para impedir el robo y confrontarlo. Al verse descubierto, el sujeto emprendió la huida a pie por calles del sector.

Lo alcanzaron y sometieron

Durante la persecución, varios vecinos se sumaron al seguimiento del individuo, logrando finalmente darle alcance y someterlo en el cruce de calles de la colonia Unidad Modelo, donde fue retenido mientras se solicitaba el apoyo de las autoridades.

Elementos de Fuerza Civil arribaron al sitio minutos después, asegurando al presunto ladrón, quien fue identificado como una persona de aproximadamente 30 años de edad. El sujeto fue puesto bajo custodia para ser trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se definirá su situación legal.

No se reportaron personas lesionadas durante los hechos, aunque algunos testigos señalaron momentos de tensión ante el riesgo de que la situación pudiera salirse de control.

Historias recomendadas: