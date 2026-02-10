Hombre Armado con Cuchillo Interrumpe Evento de Funcionarios en Nuevo León

Un hombre quien portaba un arma blanca irrumpió un evento vecinal donde se encontraban presentes dos funcionarios del estado de Nuevo León. El hecho se registró durante la tarde de este martes 10 de febrero en la colonia Valle de Santa Lucía en Monterrey.

Este suceso ocurrió cuando Martha Herrera, titular de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, y Juan Ignacio Barragán, Director de Agua y Drenaje de Monterrey, se encontraban realizando una junta vecinal debido a que en este sector se presentaba una problemática con el servicio del vital líquido. El funcionario se encontraba hablando al micrófono cuando los ciudadanos comenzaron a gritar.

En el video se observa cómo un hombre llega con un cuchillo en la mano, aparentemente amenazando a quienes se encontraban en el lugar. Al notar la situación, varias personas comenzaron a correr para ponerse a salvo, mientras una vecina le gritaba que se calmara y se retirara. Hasta el momento, el sujeto no ha sido identificado pero en la grabación se escucha que lo llaman por el apodo de “El Güero”.

Continúan ataques contra funcionarios de Movimiento Ciudadano

Luego de que le pidieran que se retirara, el hombre sigue su camino y le pegó con el arma blanca a un auto que se encontraba estacionado. En este video no se pudo observar alguna autoridad de seguridad, lo que llamó la atención de los ciudadanos debido a que en este evento se encontraban presentes dos funcionaros públicos del estado.

Hasta el momento los funcionarios no han dado una declaración al respecto sobre este incidente, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles de este caso. El hecho llamó la atención de los ciudadanos debido a que hace unos días se registró un ataque contra dos funcionarios de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, mismo partido que gobierna el estado de Nuevo León.

DAGM