Liberan a Conductora que Atropelló a Mujer en Av. Paseo de los Leones en Monterrey

Tras permanecer detenida casi 24 horas, ya fue liberada la conductora que arrolló con su auto a una mujer que cruzó presuntamente de manera imprudente por la avenida Paseo de los Leones, al poniente de Monterrey. Fue después de que sus abogados mostraran pruebas, entre ellas los videos captados por otros conductores y peatones en el momento del hecho vial, que la automovilista salió libre.

La conductora fue identificada por las autoridades como Karla de 46 años de edad, quien quedó en libertad tras atropellar con su auto a Hortensia de 24 años de edad, la mujer que fue captada en videos cuando cruzó corriendo la avenida Paseo de los Leones, en la ciudad de Monterrey. Actualmente, el estado de salud de la joven es reportado como grave.

Videos del atropello fueron las pruebas para liberar a conductora

Estas grabaciones realizadas por automovilistas y transeúntes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde se ve el momento en el que la joven de 24 años de edad corre hacia la avenida, fueron mostrados como pruebas aportadas por los abogados de Karla, la conductora involucrada en el atropello, para ser liberada después de 24 horas.

En cuanto a la joven atropellada, sus padres, quienes llegaron al punto donde ocurrió el accidente, aseguraron que su hija padece trastorno de la personalidad y agregaron que Hortensia iba con ellos en un auto, pero luego se bajó, caminó unos minutos y atravesó la avenida Paseo de los Leones ocasionando el accidente en el que fue arrollada.

