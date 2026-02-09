Conductor Invade Carril, Causa Volcadura y Deja Dos Lesionados en Monterrey

Un accidente vehicular que terminó en una volcadura dejó a do conductores lesionados. El percance se reportó durante la mañana de este lunes 9 de febrero sobre la avenida Lázaro Cárdenas en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Este accidente se registró luego de que aparentemente uno de los vehículos involucrados habría invadido un carril provocando que otro auto perdiera el control y terminara volcado sobre esta vía en los límites con el municipio de San Pedro Garza García. Testigos pidieron de inmediato el apoyo de las autoridades correspondientes.

Al sitio llegaron rescatistas de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En este lugar fueron atendidos dos conductores los cuales resultaron con varias lesiones. Ninguno de los afectados necesitó ser trasladado a un hospital. Ambos vehículos resultaron severamente dañados, por lo que se pidió el apoyo de una grúa.

Investigan accidente que dejó auto volcado en Lázaro Cárdenas

En el sitio permanecieron elementos de vialidad resguardando el área debido a que ambas unidades quedaron en medio de diferentes carriles de esta importante vía. La grúa comenzaron a remolcar los vehículos implicadas en el percance para liberar la circulación la cual se vio afectada durante varios minutos. El lugar fue abanderado para evitar que conductores se detuvieran para ver el accidente.

Se espera que elementos de vialidad realicen una investigación para determinar como ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Autoridades pidieron a los automovilistas manejar con precaución y evitar la invasión de carriles, ya que este tipo de maniobras pueden ocasionar accidentes mayores.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

