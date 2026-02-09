Atropellan a Mujer al Cruzar Corriendo Av. Paseo de los Leones en Monterrey; Así fue el Momento

Automovilistas y peatones captaron en el momento en el que una mujer fue atropellada por un auto al cruzarse corriendo la avenida avenida Paseo de los Leones, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El video ha comenzado a circular en redes sociales impactando a los usuarios por lo fuerte del accidente.

En el video se ve a la joven caminando por la banqueta, voltea a su lado izquierdo y cruza corriendo la avenida Paseo de los Leones a pesar de ver que los vehículos estaban avanzando. Uno de los autos color blanco impacta a la mujer, quien salió proyectada varios metros hacia el frente contra el pavimento.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el punto. Paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana le brindaron los primeros auxilios a la mujer quien resulto gravemente herida a causa del choque, por lo que, fue trasladada a un hospital cercano para su atención médica.

Información en desarrollo...