Investigan a Madre e Hijo tras Hallazgo Sin Vida de Brithany Nahomy en Monterrey

En el caso de Brithany Nahomy, hay dos personas retenidas y bajo investigación por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León; se trata de un menor de 15 años de edad, identificado como José “N”, a quien apodan “El Patines”, y su madre, de la cual no han dado a conocer de manera oficial su nombre.

El adolescente detenido habría sido la última persona con la que estuvo la joven de 15 años de edad el día de su desaparición, el pasado 26 de enero en Monterrey. Presuntamente Brithany Nahomy Alvarado Retiz y el menor que se encuentra bajo investigación tenían una relación sentimental; sin embargo, es parte de lo que indagan las autoridades estatales.

Cabe destacar que, el 6 de febrero, luego de localizar el cuerpo de Brithany Nahomy en un terreno baldío, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo el cateo y aseguramiento de una vivienda en la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey, como parte de las investigaciones por la desaparición de la menor.

El domicilio donde realizaron la revisión esta ubicado aproximadamente a 300 metros de distancia de donde encontraron a la joven sin vida y es presuntamente el lugar de residencia del menor retenido. Se espera que en las próximas horas las autoridades informen cuál será la situación jurídica del adolescente y su madre.

A pesar de que las autoridades hallaron el cuerpo la noche del 5 de febrero, fue hasta este lunes 9 de febrero, tras obtener los resultados de los exámenes de ADN, que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cadáver corresponde a Brithany Nahomy Alvarado Retiz.

De acuerdo con los estudios, el cuerpo de la menor de 15 años de edad presentaba lesiones cráneo encefálicas y vértebro medular cervical secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego. El caso quedó a cargo del Ministerio Público especializado en Personas Desaparecidas y ya hay una carpeta de investigación activa.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

