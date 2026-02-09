Fiscalía de Nuevo León Confirma que Cuerpo Hallado en Terreno Baldío es de Brithany Nahomy

Luego de realizar las pruebas de ADN y llevar a cabo varias investigaciones correspondientes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó que el cuerpo localizado en un terreno baldío en la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey, es el de Brithany Nahomy Alvarado Retiz, menor de 15 años de edad, que fue reportada como desaparecida desde el 26 de enero en la colonia Croc.

El cuerpo fue localizado la noche del pasado 5 de febrero, luego de que los agentes de investigación interrogaran a un adolescente, quien presuntamente fue la última persona con la que estuvo la joven Brithany Nahomy, así como a vecinos en la colonia Barrio de la Industria, que reportaron haber percibido olores fétidos en la zona.

Luego de una búsqueda en el sitio, las autoridades estatales localizaron el cuerpo enterrado en un terreno baldío. De acuerdo con los informado por la Fiscalía de Nuevo León, presentaba lesiones cráneo encefálicas y vértebro medular cervical secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego. Los agentes del Ministerio Público especializado en Personas Desaparecidas continúan con las indagatorias y ya está activa una carpeta de investigación por el caso de Brithany Nahomy.

Investigan a madre e hijo por hallazgo sin vida de Brithany Nahomy

Un menor de 15 años de edad, identificado como José “N”, a quien apodan “El Patines”, y su madre, fueron retenidos por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y se encuentran bajo investigación en el caso de Brithany Nahomy.

El adolescente detenido habría sido la última persona con la que estuvo la joven de 15 años de edad el día de su desaparición, el pasado 26 de enero. Además, se presumen que los dos menores tenían una relación sentimental, pero es parte de lo que las autoridades estatales aún investigan tras el hallazgo sin vida de Brithany Nahomy Alvarado Retiz.

