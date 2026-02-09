Someten y Amarran a Guardia de Seguridad para Asaltar Agencia de Autos en Guadalupe, Nuevo León

Delincuentes armados lograron someter a un guardia de seguridad de una agencia automotriz, lo amarraron de pies y manos para luego asaltarlo y dejarlo dentro de una oficina del establecimiento ubicado en la calle de la avenida Benito Juárez, en la colonia Industrial de La Silla, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 de la mañana de este lunes 9 de febrero cuando al menos dos hombres encapuchados y con armas de fuego ingresaron al negocio de venta de vehículos. Tras sorprender a al guardia, los someten y lo dejan amarrado en una oficina.

Agentes ministeriales y elementos de la Policía de Guadalupe se movilizaron hasta el sitio para auxiliar al guardia de seguridad, tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes. Dentro de la investigación, se confirma que los asaltantes intentaron abrir a golpes la caja fuerte y al no conseguirlo huyen dejando al trabajador amarrado.

Recientemente se registró también la agresión y asalto contra el despachador de una gasolinera ubicada en el Blvd. Antonio L. Rodríguez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El trabajador fue abordado por sujetos desconocidos, quienes lo golpearon y le robaron el dinero de la venta del su jornada.

Fueron dos hombres los que llegaron a bordo de un vehículo y se hicieron pasar como clientes para luego someter al despachador de la gasolinera y exigirle el dinero; al ver que eran aproximadamente 700 pesos, los ladrones se molestaron y comenzaron a golpear al trabajador en el cuerpo y rostro, para luego huir.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

