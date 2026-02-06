Asaltan y Golpean a Despachador de Gasolinera en Monterrey; Solo Tenía 700 Pesos

El despachador de una gasolinera fue abordado por sujetos desconocidos, quienes lo golpearon y le robaron el dinero de la venta del su jornada. El asalto con violencia se registró durante la madrugada del viernes 6 de febrero en la estación de servicio ubicada en el Blvd. Antonio L. Rodríguez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Asaltan Papelería en Apodaca, Nuevo León; Ladrón Amenaza a Empleada y Huye con Dinero y Celular

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que llegaron dos hombres a bordo de un vehículo, quienes se hicieron pasar como clientes. Al ver la poca vigilancia en la zona, sometieron al trabajador y le exigieron que les diera el dinero, que eran aproximadamente 700 pesos, lo que molestó a los ladrones, por lo que, comenzaron a golpearlo en el cuerpo y rostro para posteriormente darse a la fuga.

Elementos de Protección Civil de Monterrey arribaron al sitio para ayudar al hombre y brindarle los primeros auxilios, pues terminó con lesiones en diversas partes del cuerpo. De igual manera, elementos de la Policía de Monterrey se movilizaron hasta la gasolinera para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias para dar con los agresores.

Video: Golpean y Asaltan a Despachador de Gasolinera en Monterrey

Amenazan a empleada y asaltan papelería en Apodaca

El pasado 4 de febrero, un hombre con gorra y crubrebocas ingresó a una papelería a plena luz del día y amenazó a la empleada del establecimiento para despojarla de dinero en efectivo y un teléfono celular, en la colonia Insurgentes, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Ante el temor de resultar lesionada por el arma de fuego, la trabajadora accedió a entregar los 600 pesos en dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora, así como su teléfono celular. Tras cometer el robo, el presunto responsable huyó del lugar; en embargo, el hecho quedó grabado por una cámara de seguridad del mismo establecimiento.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH