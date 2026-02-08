Ataque a Balazos Desata Persecución en Santa Catarina, Nuevo León; Hay Un Muerto y Un Herido

Un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado de gravedad tras una persecución entre presuntos delincuentes, que inició con el ataque a balazos contra una vivienda, alrededor de las 11:30 de la noche del sábado 8 de febrero, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Los sujetos armados que dispararon contra la vivienda viajaban a bordo de un vehículo tipo taxi que terminó volcado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en su cruce con la avenida Cuauhtémoc, en los límites de la colonia Adolfo López Mateos y el fraccionamiento Residencial Cuauhtémoc, en Santa Catarina, luego de que otros presuntos delincuentes los persiguieran y atacaran desde otro auto.

El hecho fue reportado como una volcadura; sin embargo, al llegar las autoridades de seguridad, unidades de emergencia y paramédicos, confirmaron que al interior del taxi había dos sujetos que presentaban impactos de arma de fuego. El hombre que conducía ya no contaba con signos vitales debido a los impactos de bala, mientras que el copiloto resultó aún con vida pero gravemente herido, por lo que, fue trasladado a un hospital cercano para su atención médica.

Investigan persecución que dejó un muerto y un herido en Santa Catarina

Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina acordonaron la zona donde se encontraba volcado el taxi para iniciar las investigaciones correspondientes y así poder dar con los presuntos responsables de la muerte de un presunto delincuente y las heridas otro.

Uno de los hombres lesionados fue identificado como Rogelio, quien presentaba al menos dos impactos de bala, uno en el hombro y otro en el muslo, mismo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El hecho violento alarmó a los habitantes del municipio de Santa Catarina.

