Asesinan a Mujer Embarazada Mientras Compraba de Cenar en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer embarazada fue asesinada en un ataque a balazos mientras compraba comida en la colonia Villa Olímpica, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. La víctima resultó herida durante la agresión y, pese a recibir atención médica, perdió la vida en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron cuando la mujer se encontraba en un local de venta de comida, presuntamente un puesto de tacos, ubicado sobre la calle Joaquín Capilla, en la colonia Villa Olímpica. De acuerdo con los primeros reportes, al menos una persona armada que se desplazaba a bordo de una motocicleta se aproximó al lugar y abrió disparo en múltiples ocasiones contra la mujer.

La víctima fue identificada en el lugar

La víctima fue identificada de manera preliminar como María de los Ángeles, de 31 años de edad, quien se encontraba en estado de embarazo al momento del ataque. Testigos señalaron que, tras realizar las detonaciones, el agresor se dio a la fuga con rumbo desconocido, sin que pudiera ser detenido en el sitio. Tras escuchar las detonaciones, vecinos del sector alertaron a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia se movilizaron de inmediato a la colonia Villa Olímpica para atender la situación.

Paramédicos que arribaron al lugar brindaron los primeros auxilios a la mujer, quien presentaba diversas heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Debido a la gravedad de su estado de salud, fue trasladada de urgencia a la Clínica 4 del IMSS, ubicada en el municipio de Guadalupe.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el ataque armado. De manera extraoficial, trascendió que la mujer aparentemente era perseguida por hombres armados que viajaban en una motocicleta, quienes la habrían seguido hasta el sitio donde se encontraba comprando la cena, momento en el que se registró la agresión directa.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas. Agentes ministeriales y personal de servicios periciales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

