Incendio en Bodega de Instrumentos Musicales Consume Tres Camionetas en Monterrey

Un incendio dentro de una bodega donde se resguardaban instrumentos musicales y varios vehículos causó una intensa movilización de rescatistas. El hecho se reportó la tarde de este lunes 9 de febrero sobre la calle Asuntos agrarios en la colonia Plutarco Elías Calles en el municipio de Monterrey.

Fueron vecinos quienes se percataron de este incendio al notar las intensas columnas de humo negro que salían de este sitio, por lo que llamaron de inmediato a las autoridades pertinentes. A este punto llegaron Bomberos de Nuevo León para comenzar con los trabajos correspondientes. Rescatistas tuvieron que forzar un portón para poder ingresar al sitio debido a que este lugar se encontraba cerrado.

Los elementos de rescate confirmaron que al menos tres camionetas de último modelo fueron consumidas y alcanzadas por las llamas. Bomberos ingresaron al sitio para combatir este siniestro y evitar que el fuego se propagara a viviendas aledañas. Vecinos de este sitio permanecieron al exterior de sus hogares para evacuar la zona de inmediato de ser necesario.

Investigan incendio dentro de bodega en Monterrey

El cuerpo de auxilio confirmó para N+ Monterrey que dentro de esta bodega se almacenaban diferentes instrumentos musicales. Rescatistas lograron apagar las llamas en el lugar pero continuaron con labores de enfriamiento e inspección para descartar más riesgos. Al sitio también llegaron varios hombres quienes aparentemente serían los dueños de esta propiedad.

Se espera que en las próximas horas de se de a conocer cual fue la razón que originó este incendio. Bomberos y elementos de rescate se encuentran investigando y realizando recorridos dentro de esta bodega. Hasta el momento se descartan personas lesionas o vecinos evacuados del área. La calle Asuntos Agrarios permanecerá cerrada hasta que terminen los labores correspondientes.

Con información de Karina Garza Ochoa | N+

