Caso Brithany Nahomy: Cronología de su Desaparición y Hallazgo Sin Vida en Monterrey

El caso de Brithany Nahomy, una joven de 15 años de edad que fue hallada sin vida en un terreno baldío en la ciudad de Monterrey, ha conmocionado a la población del estado de Nuevo León. Luego de más de 11 días de estar en calidad de desaparecida, su cuerpo fue encontrado en la colonia Barrio de la Industria, pero fue hasta el 9 de febrero que las autoridades confirmaron que se trataba de ella.

Hasta el momento, hay dos personas bajo investigación del Ministerio Público, uno de ellos es un menor de edad con el que presuntamente mantenía una relación sentimental, y una carpeta de investigación activa tras el hallazgo sin vida de Brithany Nahomy en la ciudad de Monterrey. Esta es la cronología del caso desde su desaparición.

Reporte de desaparición de Brithany Nahomy

Brithany Nahomy Alvarado Retiz, de 15 años de edad, desapareció el 26 de enero de 2026 luego de salir de su casa ubicada en la calle Unidad Obrera, en la colonia Croc, en Monterrey, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Presuntamente, Brithany Nahomy había salido a dejarle una chamarra a una amiga y ya no regresó a casa.

Protesta de familia y amigos en colonia Croc

Minutos antes de las 07:00 de la noche del martes 3 de febrero, a 9 días de su desaparición, familiares y vecinos de Brithany Nahomy bloquearon la avenida Camino Real, en su cruce con Obrero Mundial en la colonia Croc, al norte de la ciudad de Monterrey, para alzar la voz y exigir a las autoridades celeridad en la búsqueda de la menor de 15 años.

En entrevista con N+, la señora Patricia Reyna Treviño, abuelita de la menor desaparecida, dijo que Brithany Nahomy podría estar con un joven, pues luego de que no regresara a casa, ella se puso en comunicación con una persona con la que presuntamente se había quedado, de la cual no quiso dar detalles, quien primero le dijo que su nieta se había ido la madrugada del martes y luego cambió la versión.

El supuestamente le pidió un Uber. Él me dijo que se había salido en la madrugada del martes y luego, después me dijo que se había salido al mediodía. Yo lo único que quiero que él me diga la verdad

Hallan cuerpo de menor en terreno baldío

La noche del 5 de febrero, las autoridades estatales encontraron el cuerpo de una menor dentro de una bolsa enterrado en un terreno baldío ubicado en la colonia Barrio de la Industria, en la zona norte de Monterrey. El hallazgo se dio después de que personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León interrogó a un menor, quién presuntamente había estado con Brithany Nahomy el día de su desaparición, y a vecinos, quienes reportaron haber percibido olores fétidos en la zona.

Este reporte generó la movilización de corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales en la colonia Barrio de la Industria donde, luego de varias horas de búsqueda, localizaron el cuerpo con visibles huellas de violencia sepultado en un terreno baldío. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) realizaron las diligencias correspondientes, así como levantamiento del cuerpo y traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la autopsia de ley.

Catean vivienda en colonia Barrio de la Industria

El 6 de febrero, las autoridades estatales de seguridad llevaron a cabo el cateo de una vivienda ubicada en la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey, aproximadamente a 300 metros de distancia de donde fue encontrado el cuerpo de la menor. El aseguramiento y revisión del domicilio se realizó como parte de la investigación por el caso de Brithany Nahomy.

La casa cateada, es presuntamente el lugar de residencia del menor que fue retenido, pues fue presuntamente la última persona con la que estuvo Brithany Nahomy el día de su desaparición. De acuerdo con lo dicho por el fiscal Javier Flores Saldívar, el joven fue interrogado antes de encontrar el cuerpo enterrado en el terreno baldío, del cuál no se había confirmado su identidad.

Realizan pruebas de ADN

El mismo 6 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició a practicar los exámenes de ADN al cuerpo de la menor encontrado en el terreno baldío de la colonia Barrio de la Industria, en Monterrey, para confirmar si se trataba de Brithany Nahomy. Había que esperar los resultados del estudio para saber la identidad del cadáver. Esto fue lo que dijo el el fiscal Flores Saldívar al respecto:

Es muy probable que sí sea, pero se está confirmando con el ADN

Confirman que cuerpo es de Brithany Nahomy

Después de todo un fin de semana, el lunes 9 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el cuerpo que encontraron enterrado en el terreno baldío de la colonia Barrio de la Industria, en la ciudad de Monterrey, corresponde a la joven Brithany Nahomy Alvarado Retiz, luego de recibir los resultados de la prueba de ADN.

Las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba lesiones cráneo encefálicas y vértebro medular cervical secundarias a trayecto de proyectil de arma de fuego. El caso quedó a cargo del Ministerio Público especializado en Personas Desaparecidas y ya hay una carpeta de investigación activa. Antes de que confirmaran que se trataba de Brithany Nahomy, en redes sociales comenzó a circular un video donde presuntamente el presunto responsable de su muerte llevaba su cuerpo en una carretilla.

Investigan a menor y su madre tras hallazgo sin vida de Brithany Nahomy

Luego de que se confirmó el hallazgo sin vida de Brithany Nahomy dos personas fueron retenidas por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y se encuentran bajo investigación por su presunta relación con la muerte y desaparición de la joven de 15 años de edad.

Se trata de José “N”, un menor de 14 años de edad a quién apodan “El Patines”, y su madre. Presuntamente, Britany Nahomy y José “N” tenían una relación sentimental; sin embargo, es parte de lo que indagan las autoridades estatales.

