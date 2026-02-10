Localizan a Hombre Sin Vida en el Río Santa Catarina en Monterrey

Elementos de seguridad se movilizaron hasta el río Santa Catarina luego de que se reportara la localización de un hombre sin vida al interior de este cause a la altura del centro de Monterrey. Fue durante la tarde de este martes 10 de febrero cuando agentes de investigación arribaron a este punto.

El primer reporte señalaba que en un costado de la avenida Morones Prieto, a la altura de la calle Oaxaca, se localizaban restos de una persona. A la llegada de elementos de Fuerza Civil, policías localizaron el cuerpo de un hombre escondido entre la maleza al interior del río Santa Catarina.

Los elementos acordonaron de inmediato este punto a la espera de agentes de investigación. Al sitio llegó un equipo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar con las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la personas fallecida. Agentes también investigan si este sujeto habría muerto en el lugar o habría sido puesto en este punto. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso ya que no se detalló si el hombre presentaba heridas.

Asesinan a hombre tras intervenir en pelea de pareja en Apodaca

La mañana de este martes 10 de febrero se reportó la muerte de un hombre más, el sujeto habría recibido varias heridas con un arma blanca luego de intervenir en una discusión entre una pareja. Este hecho movilizó a elementos de rescate hasta la colonia Moisés Sáenz en Apodaca, Nuevo León.

Según testigos, este percance ocurrió cuando una pareja se encontraba discutiendo al exterior de un domicilio. Al percatarse de la situación, uno de los vecinos se acercó a los jóvenes para tratar de calmarlos y no llegaran a los golpes. En ese momento, el presunto agresor, identificado como Orlando, tomó un cuchillo y apuñaló a la víctima.

