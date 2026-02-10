Desalojan a Más de Mil Empleados Tras Incendio en Fábrica en Escobedo, Nuevo León

Un incendio el interior de una fábrica, donde se trabaja con piezas de aluminio, generó una intensa movilización sobre la avenida Raúl Salinas en el municipio de Escobedo, Nuevo León. En este punto también se registró tráfico pesado generado por transportes de personal que se dirigían a la zona del siniestro.

El siniestro se originó cuando empleados realizaban trabajos con herramientas que generaban chispas las cuales alcanzaron varias cajas de cartón provocaron el incendio el cual se extendió a distintas áreas de esta fábrica. El fuego también alcanzó algunos tanques de helio y nitrógeno, de los cuales al menos dos explotaron.

Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Rescatistas comenzaron con las labores necesarias para combatir las llamas registradas en esta fábrica y evitar que se propagaran a otras naves industriales que se encontraba cerca.

Suman dos incendios en fábricas en Nuevo León durante el mes de febrero

Rescatistas evacuaron a 65 empleados que se encontraban laborando dentro de esta fábrica. Bomberos también señalaron que fueron desalojadas más de mil personas que se encontraban en este parque industrial. Hasta el momento las autoridades siguen laborando en este punto para descartar riesgos para los trabajadores en este punto.

Este siniestro se suma al registrado el pasado 4 de febrero, cuando una fábrica de electrodomésticos quedó completamente en llamas, provocando que más de 800 personas fueran evacuadas. Rescatistas no mencionaron cual fue la razón que generó este incendio el cual consumió 18 refrigeradores.

DAGM