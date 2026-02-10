Activan Operativo Muralla por Enfrentamiento Amado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Un enfrentamiento armado se registró este martes 10 de febrero en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, entre elementos de Fuerza Civil y un grupo de hombres armados, lo que generó una intensa movilización de autoridades estatales y federales.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron mientras corporaciones de seguridad realizaban nu operativo en coordinación con elementos de la Séptima Zona Militar, cuando fueron atacados a balazos por presuntos delincuentes. La agresión se habría registrado en las inmediaciones del centro del municipio y en la autopista que conduce a Laredo, una de las principales vías de comunicación de la región.

No se registraron personas heridas en ataque a balazos

Tras el ataque, se desató un intercambio de disparos que obligó al despliegue inmediato de refuerzos, así como a un operativo de búsqueda y rastreo de los hombres armados involucrados. Autoridades mantienen presencia activa en la zona para tratar de ubicar a los responsables.

Hasta el momento, y según reportes oficiales, no se registran personas lesionadas ni fallecidas, tanto del lado de las fuerzas de seguridad como del grupo agresor. Tampoco se ha confirmado la detención de sospechosos relacionados con estos hechos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar transitar por la zona y atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad, ya que el operativo continúa en desarrollo.

