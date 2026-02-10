Cortocircuito Causa Incendio en una Casa en Guadalupe, Nuevo León; Hay un Herido

Un incendio al interior de una propiedad movilizó a elementos de rescate hasta la colonia Tierra Propia en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El siniestro se registró durante la mañana de este martes 10 de febrero cuando aparentemente un cortocircuito habría causado el percance.

Hasta este domicilio, ubicado sobre la calle Arandas Encarnación de Díaz, llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León para comenzar con los trabajos correspondientes. Los rescatistas ingresaron a esta propiedad la cual se encontraba envuelta en llamas. Aparentemente al interior de este lugar se encontraba una personas atrapada.

Luego de ingresar al domicilio, rescatistas informaron que dentro de la propiedad se localizó a una persona quien aparentemente intentaba apagar las llamas y poder rescatar sus bienes. Elementos pusieron a salvo al sujeto y le brindaron atención médica mientras que bomberos seguían sofocando este siniestro.

Identifican a hombre lesionado en incendio en Guadalupe

Luego de sofocar la llamas al interior del domicilio, bomberos señalaron que al menos dos habitaciones de esta casa habían sido consumido por completo. Rescatistas comenzaron con las inspecciones necesarias para determinar si este inmueble podría seguir siendo habitado. Aparentemente el siniestro fue provocado por un cortocircuito.

La persona lesionada fue identificada como Arnulfo Arroyo, dueño de la propiedad afectada, quien sufrió múltiples quemaduras en su rostro. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre, por lo que se espera se den más detalles sobre su caso en las próximas horas. Vecinos de este domicilio se vieron preocupados ante las intensas llamas que consumían la propiedad.

Rescatistas pidieron a los ciudadanos verificar el cableado eléctrico de sus domicilios para descartar que el material este deteriorado, lo cual podría causar cortocircuitos provocando fuertes incendios en domicilios. Bomberos mencionaron que este tipo de casos son han vuelto muy comunes.

