Detienen a Cinco Hombres Presuntamente Relacionados con Balacera en el Centro de Monterrey

La Secretaría de Seguridad de Nuevo León informó que elementos de Fuerza Civil llevaron a cabo la detención de cinco personas, integrantes de un grupo armado, que presuntamente estarían relacionadas con la balacera en el Centro de Monterrey que dejó como saldo seis personas lesionadas durante la tarde del pasado jueves 5 de febrero.

Las cinco personas, entre ellas un menor de edad, fueron capturadas en un operativo realizado por autoridades estatales en la colonia Rincón del Parque, en el municipio de Juárez, Nuevo León. De acuerdo con los primeros informes las autoridades los sorprendieron mientras se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes y mostrando sus armas en la vía pública.

Los ahora detenidos fueron identificados como Jorge “N” de 28 años, Juan “N” y Orlando “N” de 22 años de edad, José “N” de 20 años y un menor de 17 años de edad. Les fueron aseguradas 8 armas cortas y 2 armas largas, así como diversas cantidades de droga. Los cinco son investigados por su presunta participación en la balacera en el Centro de Monterrey que dejó seis heridos.

Dos víctimas graves por balacera en el Centro de Monterrey

La balacera registrada durante la tarde del 5 de febrero en el Centro de Monterrey dejó como saldo seis personas heridas que fueron atendidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el estado de salud de dos de ellas fue reportado como grave, por lo que, se encuentran bajo supervisión de médicos especialistas.

De acuerdo con los paramédicos que brindaron los primeros auxilios a las seis víctimas, que se encontraban dentro de negocios y un restaurante de pollos asados, recibieron impactos de bala en diversas partes del cuerpo como en brazos, piernas, ingle, espalda y en el glúteo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

