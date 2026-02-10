Encuentran Presunta Arma de Fuego a Alumno de Secundaria en Salinas Victoria, NL

Una fuerte movilización de autoridades se registró este martes en la Secundaria No. 115 “Enrique Beltrán”, ubicada en el municipio de Salinas Victoria, luego de que se reportara que un alumno presuntamente portaba un arma de fuego al interior de un salón de clases.

De acuerdo con información preliminar, el hecho fue detectado por personal del plantel, lo que generó preocupación entre estudiantes, docentes y padres de familia. El menor involucrado cursa el primer año de secundaria y, tras el reporte, autoridades escolares activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

De inmediato se dio aviso a los padres de familia, quienes acudieron a la escuela para esperar la salida de sus hijos, mientras se realizaban las revisiones y se evaluaba la situación.

Menor es llevado a la policía de Salinas Victoria

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si el objeto asegurado se trataba de un arma de fuego real o de una réplica, por lo que autoridades educativas y de seguridad mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.

El menor fue puesto a disposición de elementos de la Policía de Salinas Victoria, quienes se encargaron de su traslado para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación legal, conforme a los protocolos aplicables para menores de edad.

Autoridades escolares señalaron que se reforzarán las medidas de seguridad dentro del plantel y reiteraron el llamado a padres de familia para mantener una comunicación constante con sus hijos, a fin de prevenir situaciones que pongan en riesgo a la comunidad estudiantil.

