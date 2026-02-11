Enfrentamiento entre Ministeriales y Presuntos Delincuentes Deja Un Muerto en Zuazua, Nuevo León

Alrededor del medio día de este miércoles 11 de febrero, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Grupo Antisecuestros contra presuntos delincuentes en el Fraccionamiento Real de Palmas sector Rincón, en el municipio de General Zuazua, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros informes, una persona perdió la vida durante el enfrentamiento a balazos. Aparentemente se trata de uno de los dos presuntos delincuentes que atacaron a los agentes ministeriales del Grupo Antisecuestro que en ese momento estaban realizando una investigación en el fraccionamiento Real de Palmas.

El hecho generó la movilización de elementos de la Policía de General Zuazua, del Ejército Mexicano y más agentes ministeriales, quienes acordonaron la zona para llevar a cabo el levantamiento de evidencias y las indagatorias correspondientes en el caso. De los dos presuntos delincuentes, que hasta el momento no han sido identificados de manera oficial, uno fue abatido en el enfrentamiento y el otro detenido por las autoridades.

Helicóptero sobrevuela área del enfrentamiento armado

Luego de realizar la detención de uno de los agresores, un helicóptero de las autoridades continuó sobrevolando el Fraccionamiento Real de Palmas, en el municipio de General Zuauza, aparentemente para continuar monitoreando la zona. Las autoridades no han confirmado si los elementos de la AEI únicamente fueron atacados por los dos presuntos delincuentes o sí hay más que no hayan sido detenidos.

Historias recomendadas:

Con información de Luis Beza | N+

SHH