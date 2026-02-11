Patrulla de Policía Atropella a Motociclista en el Centro de Monterrey

La madrugada del miércoles 11 de febrero, un motociclista fue arrollado por una patrulla de la Policía de Monterrey en el Centro de la ciudad. El accidente se registro en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Cuauhtémoc, cuando la unidad iba con las sirenas auditivas activas.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla de la Policía de Monterrey circulaba sobre la avenida Francisco I. Madero y se dirigía a atender una emergencia, pero al llegar al cruce de la avenida Cuauhtémoc se impactó contra el conductor de la motocicleta, quien aparentemente no escuchó las sirenas de la unidad.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Cuauhtémoc, donde se registró el siniestro, para valorar al motociclista que pidió pase médico para recibir atención en un hospital. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad, ni su estado de salud actual.

Esta no es la primera vez que se presenta un accidente vial con una patrulla de policía en el Área Metropolitana de Monterrey. A finales del mes de diciembre de 2025, un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta perdió la vida tras ser arrollado por una unidad de la Policía Municipal de Guadalupe, Nuevo León.

La víctima fue impactada por la patrulla cuando transitaban en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalupe y paramédicos de la Cruz Roja quienes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero únicamente confirmaron la muerte del hombre.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH