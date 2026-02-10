Activan Operativo Muralla tras Abatir a Cinco Presuntos Criminales en General Terán, Nuevo León

Elementos de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla en el Ejido Vaquerías, en el municipio de General Terán, Nuevo León, donde se registró un enfrentamiento contra presuntos integrantes de un grupo delictivo. De manera preliminar, las autoridades reportaron cinco presuntos criminales abatidos durante la intervención.

En el sitio fueron aseguradas cinco armas largas, cargadores, cartuchos y diverso equipo táctico. También se confirmó el decomiso de dos vehículos. La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las labores de seguridad.

Información en proceso...