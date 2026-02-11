Identifican a Hombre que Asesinó a Mujer Embarazada en Guadalupe, Nuevo León

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, dio a conocer que ya fue identificado el presunto responsable del asesinato a balazos de una mujer embarazada, ocurrido en un puesto de comida ubicado en la col. Villa Olímpica en el municipio de Guadalupe.

Durante una reunión de seguridad, el fiscal Javier Flores Saldívar informó que las autoridades cuentan con una cronología detallada de los hechos y que el agresor se encuentra plenamente identificado, pero no dio detalles del hombre. Agregó qua continúan las investigaciones para lograr su detención.

Noticia relacionada: Deja Una Mujer Lesionada Ataque a Balazos en Colonia San Gilberto en Santa Catarina

Se tiene identificado al presunto responsable. Efectivamente, contamos con una cronología de lo que sucedió y se continúa trabajando en la identificación plena del delincuente

Asesina hombre a mujer embarazada

El ataque ocurrió el pasado martes 10 de febrero, cuando la víctima se encontraba en un establecimiento de venta de alimentos. De acuerdo con los primeros informes, el agresor abrió fuego en el lugar, provocando la muerte de la mujer, quien se encontraba en estado de embarazo, lo que generó una fuerte conmoción entre testigos y vecinos de la zona.

Tras el hecho, elementos de seguridad acordonaron el área y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició las diligencias correspondientes, incluyendo el análisis de cámaras de videovigilancia y la recolección de testimonios, lo que permitió avanzar en la identificación del presunto homicida.

Historias recomendadas: