Caso Brithany Nahomy: Fiscalía Busca Imputar a José "N" por Delito de Homicidio en Monterrey

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Brithany Nahomy, la joven de 15 años de edad que fue localizada en un lote baldío de la colonia Barrio de la Industria, luego de ser reportada como desaparecida en Monterrey, la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León ha dado un paso clave en la resolución del caso.

Noticia relacionada: Caso Brithany Nahomy: Cronología de su Desaparición y Hallazgo Sin Vida en Monterrey

El fiscal Javier Flores Saldívar, confirmó que el menor identificado como José "N" de 14 años de edad, quien fue detenido en la misma zona donde encontraron el cuerpo de Brithany Nahomy, ya se encuentra bajo custodia y podría ser imputado formalmente por el delito de homicidio en las próximas horas.

Sí, está una persona detenida por la cuestión de que, cuando se hace un cateo ahí, o una realización de visita, se le encuentra un poco de droga y se le detiene por narcomenudeo. Precisamente el día de hoy se le pretende imputar los hechos del homicidio

Inicialmente, José "N" fue detenido de manera inmediata por delitos contra la salud, después de que las autoridades lo sorprendieran con pequeñas dosis de droga; sin embargo, las investigaciones ministeriales aparentemente lo vinculan de manera directa con el asesinato de Brithany Nahomy en la ciudad de Monterrey.

Investigan participación de madre de José "N" en caso de Brithany Nahomy

Además, Javier Flores Saldívar agregó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también está investigando si la madre del ahora detenido, José "N", pudiera tener alguna responsabilidad por encubrimiento en el caso de Brithany Nahomy.

Se está analizando la participación que pudo tener la señora

El fiscal de Nuevo León aclaró que hasta el momento solo hay un detenido tras el hallazgo sin vida de Brithany Nahomy. Se espera que a más tardar el jueves 12 de febrero la situación jurídica del menor de 14 años de edad sea definida por un juez especializado en justicia para adolescentes.

Historia recomendada:

Con información de Ángel Giner | N+

SHH