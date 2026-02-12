Muere Conductor Tras Volcadura de Camión de Carga en Cadereyta, Nuevo León

Un conductor de un camión de carga que transportaba carbón perdió la vida tras sufrir una aparatosa volcadura registrada la mañana de este jueves 12 de febrero en el kilómetro 82, a la altura de la intersección con el Anillo Periférico, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad pesada circulaba a exceso de velocidad cuando el operador perdió el control del volante, lo que provocó que el camión se saliera del camino y terminara volcado. El impacto fue de gran magnitud, dejando la cabina completamente destrozada.

Video: Muere Trailero en Volcadura en Cadereyta NL

Víctima no ha sido identificada

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos y cuerpos de seguridad, quienes confirmaron que el conductor ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo. Debido a la gravedad del accidente, fue imposible brindarle atención médica. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y estatal para facilitar las labores de auxilio, así como para realizar el levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad siniestrada.

Autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para determinar con precisión las causas del percance, aunque de manera preliminar se señaló el exceso de velocidad como uno de los principales factores. Asimismo, se analizará si el conductor contaba con las condiciones físicas adecuadas y si la unidad cumplía con las normas de seguridad.

