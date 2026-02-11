Detienen a Hombre Armado que Irrumpió en Evento de Funcionarios en Monterrey

Elementos de Fuerza Civil detuvieron al hombre que irrumpió durante una junta vecinal y amenazó con un cuchillo a dos funcionarios, Martha Herrera, titular de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, y Juan Ignacio Barragán, Director de Agua y Drenaje de Monterrey, así como a habitantes de la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey.

La detención del hombre, identificado como Sergio "N" de 47 años de edad, se llevó a cabo en la colonia Fernando Amilpa, perteneciente al municipio de Escobedo. Después de realizarle una revisión, entre sus pertenencias encontraron un cuchillo, aparentemente el arma blanca que sacó frente a los funcionarios en la junta vecinal.

Sergio "N" fue detenido y quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con la investigación para comprobar la culpabilidad y deslindar responsabilidades sobre el hecho que se presentó la tarde del martes 10 de febrero en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey.

Martha Herrera, titular de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, y Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey, se encontraban realizando una junta vecinal con los habitantes de la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, por una problemática con el suministro de agua potable, cuando un hombre armado irrumpió y generó pánico entre los asistentes.

El momento en el que el hombre, ahora identificado como Sergio "N", llega con un cuchillo en la mano y amenazando a quienes se encontraban en el lugar, quedó documentado en video. En la grabación se escucha a varias personas alarmadas por la situación, mientras corren para ponerse a salvo, luego de ver al hombre con el arma blanca.

Una mujer comenzó a gritarle que se calmara y se retirara del lugar. Luego de que los vecinos le pidieron que se fuera, el hombre se dio la vuelta para irse, no sin antes darle un golpe a uno de los autos que estaban estacionados en el camino. No se reportaron personas lesionadas por este hecho.

Con información de Porfirio Medellín | N+

