Vuelca y se Incendia Pipa Cargada con Combustible en Carretera Cadereyta-Allende, Nuevo León

La noche de jueves 12 de febrero, una pipa volcó y terminó incendiándose en el kilómetro 4 de la carretera Cadereyta-Allende, en el tramo de Lomas de los Malacates, poco después del libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

Personal de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Cadereyta, Bomberos de Cadereyta y voluntarios del Grupo Halcones, se movilizaron hasta el lugar de accidente para sofocar el incendio de la pipa con combustible que generó una gran columna de fuego y humo. Testigos mencionaron que escucharon varias explosiones.

Además, arribaron al sitio elementos de Tránsito y del Ejército Mexicano para acordonar el área mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas y realizar los trabajos de enfriamiento, así como eliminar riesgos en esta zona del municipio de Cadereyta Jiménez.

Pipa queda calcinada por incendio y realizan búsqueda de chofer

Hasta la mañana del viernes 13 de febrero, no se reportaron personas lesionadas por el incendio de la pipa con combustible en el kilómetro 4 de la carretera Cadereyta-Allende, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

De acuerdo con lo reportado por Protección Civil de Nuevo León, no se tienen datos del tipo de combustible que cargaba la pipa, ni del chofer que manejaba la unidad que quedó calcinada en su totalidad a causa del incendio. Luego de las maniobras de enfriamiento, las autoridades llevaron a cabo la búsqueda del conductor, que hasta el momento no ha sido localizado y se desconoce su identidad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

