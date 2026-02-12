Aseguran Edificio y Detienen a 7 Personas tras Agresión con Arma Blanca en Centro de Monterrey

Elementos de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Publica de Monterrey llevaron a cabo el resguardo de un edificio, donde detuvieron a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, en la calle Carlos Salazar y su cruce con la calle Vicente Guerrero, en el Centro de la ciudad de Monterrey.

Este operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Publica de Monterrey se realizó la tarde del jueves 12 de febrero como parte de una investigación que tiene como objetivo localizar al presunto responsable de una agresión con arma blanca contra una persona, registrada horas antes en el cruce de las calles Emilio Carranza y Arteaga, en el Centro de la ciudad.

Los elementos de seguridad ingresaron por una ventana del edificio abandonado para llevar a cabo la captura. Entre las siete personas detenidas, cinco hombre y dos mujeres que hasta el momento no han sido identificados de manera oficial, está el probable responsable de la agresión que se dio minutos después de la 01:00 de la tarde.

Mujer queda inconsciente en medio de la Av. Pino Suárez tras ser golpeada

Este mismo jueves 12 de febrero, una mujer de 62 años de edad quedó inconsciente sobre los carriles de la avenida Pino Suárez, en su cruce con Washington, en el Centro de Monterrey, después de haber sido golpeada. Elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para auxiliarla y evitar que fuer atropellada.

De acuerdo con lo informado por los cuerpos de emergencia, la mujer fue identificada como Rosa Guadalupe Gómez Castillo, una mujer de la tercera edad que presuntamente se encontraba en condición de calle. Ella misma señaló que se encontraba caminando por la zona cuando presuntamente fue agredida.

