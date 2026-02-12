Detienen a Hombre tras Presunto Robo de Dinero en Efectivo a Chofer de Ruta 13 en Monterrey

Un hombre fue detenido luego ser acusado por un chofer de la ruta 13 de haberle robado dinero en efectivo. El hecho se registró durante la tarde de este jueves 12 de febrero en el cruce de Simón Bolivar y Paseo de los Leones en la colonia Mitras Centro en Monterrey.

El robo se registró cuando el chofer detuvo la unidad para revisar los neumáticos, ya que notó que estaban bajos. En ese momento, el presunto ladrón aprovechó el descuido y tomó varios billetes que se encontraban sobre el asiento del conductor. Al regresar para seguir con la ruta, el afectado se percató de que ya no estaba su dinero, por lo que llamó a la elementos de seguridad.

A la llegada de la Policía de Monterrey, el chofer de la ruta 13 comentó que se trataba de un hombre joven quien le había robado aproximadamente mil 350 pesos en efectivo. El afectado mencionó que el presunto ladrón habría huido entre calles de la colonia Mitras Centro, por lo que los elementos de seguridad realizaron un despliegue para tratar de localizarlo.

Identifican a presunto ladrón de ruta 13

Minutos después de comenzar con la búsqueda del presunto responsable, fue localizado. El hombre fue identificado como José Alfredo “N”, de 24 años de edad. Al realizarle una revisión, los policías lograron recuperar el dinero en efectivo que había tomado del asiento del conductor. Los elementos trasladaron al sujeto al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

Elementos de la Policía de Monterrey pidieron al chofer de la ruta 13 que acuda a las instalaciones del Ministerio Público para realizar una denuncia formal en contra del presunto ladrón. Se espera que en los próximos días se den mas detalles sobre este caso y se revele la resolución tomada por las autoridades.

Con información de Brian Samaniego | N+

DAGM