Golpean a Mujer y Queda Inconsciente en Medio de Av. Pino Suárez en el Centro de Monterrey

Una mujer que se encontraba inconsciente sobre los carriles de la avenida Pino Suárez y Washington, en el centro de Monterrey, movilizó a elementos de rescate y de seguridad. El hecho se registró durante la mañana del jueves 12 de febrero, cuando aparentemente la señora habría sido golpeada.

Noticia relacionada: Joven Muere Atropellado por Motociclista en Carretera Monterrey-Saltillo en Santa Catarina, NL

Automovilistas que circulaban por la zona reportaron la presencia de la víctima, quien se encontraba en una situación de riesgo y podía ser atropellada debido a las condiciones en las que se encontraba. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes la retiraron del punto para brindarle atención médica.

A este punto también llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes confirmaron que la víctima se trataba de una mujer de la tercera edad que se encontraba en condiciones de calle. La afectada fue identificada como Rosa Guadalupe Gómez Castillo, de 62 años de edad, quien señaló que ella se encontraba caminando por este punto cuando presuntamente fue agredida.

Video: Deja una Lesionada Pelea Entre Mujeres en Condición de Calle en Monterrey

Presunto agresor de mujer era un hombre en condiciones de calle

La señora Rosa relató a los paramédicos que su agresor se trataba de un hombre que también se encuentra en situación de calle. Al ser golpeada, la mujer intentó de huir del sujeto pero fue hasta el cruce de la avenida Pino Suárez y Washington, frente a la Alameda, donde ella ya no pudo continuar y terminó desvaneciéndose en medio de los carriles.

Paramédicos trasladaron a la víctima hasta un hospital cercano para recibir atención médica más detallada debido a las lesiones que recibió. Autoridades de seguridad comenzaron con un despliegue para tratar de identificar al presunto agresor y detenerlo. Hasta el momento no se ha reportado la localización del sujeto, por lo que se espera que la cámaras del C4 de Monterrey ayuden para agilizar su búsqueda.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM