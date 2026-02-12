Se Registra Enfrentamiento Armado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Un enfrentamiento armado se registró la mañana de este jueves 12 de febrero en el municipio de Sabinas Hidalgo, luego de que elementos de Fuerza Civil se enfrentaran con presuntos delincuentes en la colonia Villa Francisco, lo que generó una intensa movilización de autoridades en la zona.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron poco después de las 6:00 de la mañana, cuando se reportó un posible tope o “topetón” entre civiles armados y fuerzas de seguridad. Testigos señalaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a vecinos y provocó el despliegue inmediato de unidades policiales y de apoyo.

Noticia relacionada: Hombre Armado con Cuchillo Interrumpe Evento de Funcionarios en Nuevo León

Atacan a balazos base de Fuerza Civil en Sabinas Hidalgo

Trascendió que durante el intercambio de disparos una persona habría resultado lesionada, aunque hasta el momento no se ha confirmado su identidad ni su estado de salud.

El área fue resguardada por elementos de Fuerza Civil, quienes mantienen un operativo activo para descartar riesgos y dar con los responsables. Se informó que cerca de la zona se localiza una base de Fuerza Civil, la cual presuntamente habría sido atacada a balazos por los delincuentes, lo que habría detonado el enfrentamiento.

Historias recomendadas: