Localizan Cuerpo en Lecho del Río Santa Catarina en San Pedro, NL; Van Dos en una Semana

Una fuerte movilización se registró en el Río Santa Catarina luego de que un hombre reportara la presencia de una persona sin vida. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves 12 de febrero en un costado de la avenida Morones Prieto a la altura de Corregidora en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

A este punto arribaron rescatistas de Protección Civil de San Pedro, quienes confirmaron la presencia de un cuerpo el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se pidió el apoyo de elementos de seguridad. Minutos más tarde llegaron policías municipales y agentes de investigación para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

El sitio quedó acordonado y resguardado por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) mientras comenzaban a recabar la información necesaria. Autoridades tuvieron que meterse entre la maleza del río, ya que en este sito permanecía el cuerpo. Hasta el momento se desconoce como murió este sujeto, por lo que se espera que en los próximos días se den más detallas sobre este caso.

Van dos cuerpos localizados en una semana en el Río Santa Catarina

Este sería el segundo cuerpo localizado en el Río Santa Catarina en esta semana, ya que el pasado 10 de febrero elementos de seguridad confirmaron la presencia de un hombre sin vida a la altura de la colonia Independencia en el municipio de Monterrey.

El hombre se encontraba escondido entre la maleza, por lo que agentes de investigación acordaron un tramo del Río Santa Catarina para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Este echo generó incertidumbre entre automovilistas que circulaban cerca de este punto. Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte de este sujeto.

