Camioneta Choca Contra Puesto de Burritos e Impacta a una Mujer y su Hija, en Guadalajara

Un imprudente conductor provocó un aparatoso accidente al impactar su vehículo contra un puesto de comida callejero en la colonia 18 de Marzo, en el municipio de Guadalajara.

Tras los hechos, el responsable escapó del lugar sin asumir las consecuencias, dejando daños materiales y una persona lesionada.

¿Dónde sucedió el accidente contra el negocio de comida?

El percance ocurrió en el cruce de la calle Palma Sola y la avenida 8 de Julio, donde una pickup doble cabina, color blanco, circulaba de manera errática. De acuerdo con testigos, el conductor realizó una maniobra a exceso de velocidad, perdió el control del volante y terminó arremetiendo con la parte trasera del vehículo contra el negocio instalado en la vía pública.

El impacto fue de tal magnitud que mesas, sillas, recipientes con salsas e incluso la plancha utilizada para la preparación de alimentos salieron proyectados por varios metros. Además, el toldo que resguardaba el establecimiento colapsó tras el golpe. El puesto estaba dedicado a la venta de burritos y biónicos.

Una mujer y su hija fueron alcanzadas por el vehículo

Durante el accidente, una joven de aproximadamente 25 años, trabajadora del lugar, se encontraba junto a su hija de un año de edad. Ambas fueron alcanzadas por el vehículo. Afortunadamente, la menor resultó ilesa, mientras que su madre presentó diversos golpes, principalmente en las piernas.

Paramédicos de la Cruz Verde Guadalajara acudieron al sitio para brindar atención médica a la lesionada. Tras la valoración, informaron que las heridas no eran de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía de Guadalajara también se presentaron en el lugar y recabaron el testimonio de los afectados. Según lo señalado, el conductor de la pickup ya había sido visto anteriormente realizando maniobras peligrosas en la zona, como acelerar bruscamente, quemar llanta y pasar a escasa distancia del negocio.

Pese a la magnitud del incidente, el causante decidió huir a toda velocidad sin prestar ayuda ni responder por los daños ocasionados. Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para intentar localizar al responsable y deslindar responsabilidades.

