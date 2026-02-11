Esto se Sabe de la Vinculación a Proceso de Diego ‘N’, Exalcalde de Tequila, Jalisco

El exalcalde de Tequila, Diego ‘N’, fue vinculado a proceso durante la noche del martes 10 de febrero por el presunto delito de secuestro agravado y delincuencia organizada, tras una audiencia celebrada ante el juez de control, Mario Elizondo Martínez.

El juez consideró suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), para vincular a proceso a Diego ‘N’, quien se mantendrá en prisión preventiva oficiosa, resolución que también alcanza a dos de sus colaboradores: Juan Manuel ‘N’, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel ‘N’, director de Catastro y Predial. Ambos son investigados por su probable participación en los hechos.

Además, el juez otorgó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía complemente sus investigaciones. Mientras se desarrolla el proceso penal, los imputados permanecerán bajo custodia en prisiones federales y se espera que en las próximas semanas se defina el avance de las diligencias complementarias.

¿Qué delitos cometió presuntamente el exalcalde de Tequila?

De acuerdo con la investigación, Diego ‘N’ habría participado presuntamente en el secuestro, golpiza y tortura de dos aspirantes a la presidencia municipal de Tequila durante el proceso electoral de 2021, obligándolos a renunciar a sus candidaturas bajo coacción, hechos que son considerados por la FGR como parte de un esquema de manipulación política.

Abraham Flores Maciel / N+

